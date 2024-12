Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team sprint Davos 2024 in DIRETTA: Pellegrino schierato con un giovane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelledi(SUI), località che spesso ha regalato gioie alla Nazionale azzurra di sci die quest’anno potrebbe non essere da meno.Si apre la terza tappa di Coppa del Mondo dalla Svizzera, l’ultima prima di lasciare spazio al Tour de Ski, che prenderà il via il 28 dicembre da Dobbiaco (BZ) e si concluderà in Val di Fiemme domenica 5 gennaio. Il programma prevede unaa skating, seguita dallatradizionale altresì a skating e da una 20km con partenza ad intervalli in alternato.L’Italia vuole ottenere un doppio podio (chiaramente nel settore maschile) tra venerdì e sabato. Se Federicoha chance di chiudere tra i primi 3 nellache più predilige e in cui è riuscito anche a sconfiggere il GOAT Johannes Hoesflot Klaebo, larappresenta una ghiotta chance di issarsi sul podio per la seconda volta in stagione.