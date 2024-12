Secoloditalia.it - L’italiana Floriana Gentile al fianco di Anthony Hopkins, Andy Garcia e Jessica Alba nel film sulla Maserati

farà parte del nuovo biopic “– The Brothers” prodotto da Andrea Iervolino e diretto dal Premio Oscar Bobby Moresco. L’attrice sarà la prima italiana ad unirsi ad un cast internazionale cone interpreterà la moglie del finanziere italiano Antonelli che sostiene economicamente i fratelli, ruolo interpretato da.Il– le cui riprese sono iniziate in questi giorni a Roma – racconta la storia dei tre fratelli Alfieri, Ettore ed Ernesto che, nel 1914, in un garage di Bologna, diedero la luce all’iconica auto italiana che prima di diventare un brand di lusso era legata alle corse automobilistiche. Dopo il successo di “Lamborghini – The Man Behind the Legend”, Andrea Iervolino e Bobby Moresco tornano a raccontare una storia di passione, innovazione come è quella dellache ha contribuito a rendere celebre il Made in Italy nel mondo.