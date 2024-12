Levialdi Ghiron Tor Vergata | Corso Veterinaria traguardo importante

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "L'inaugurazione del primodi laurea in Medicinaa Roma e nel Lazio è undi grande valore non solo per il nostro ateneo, ma per l'intera comunità accademica, per il nostro territorio e per il futuro della salute animale, ambientale e umana. Segna un passoper una regione che .