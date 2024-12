Ilpiacenza.it - Lettura e cultura del riuso, a Palazzo Ghizzoni Nasalli arriva "All you can read"

Leggi su Ilpiacenza.it

Il 15 dicembre, la città di Piacenza ospiterà "All You Can", un evento unico dedicato alla promozione dellae delladel, che si terrà nella splendida cornice del, via Roma. 12.Dalle ore 10 alle 20, questo appuntamento offrirà un’occasione.