Fanpage.it - Letizia di Spagna, il look da copiare: la gonna da principessa si abbina alla camicia bianca

Leggi su Fanpage.it

die Filippo VI sono in visita di Stato in Italia. La coppia reale spagnola, dopo aver fatto tappa a Roma, è in visita a Napoli, dove si è tenuta una cerimonia al Teatro San Carlo: per l'occasione la regina ha indossatoa ruota.