Lapresse.it - Leonardo Caffo, i legali del filosofo verso appello contro la condanna a 4 anni

Leggi su Lapresse.it

di, ilto in primo grado a quattrodi reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti dell’ex compagna, si preparano a presentarela sentenza. Gli avvocati, Romana Perin e Filippo Corbetta, in una nota precisano che con riguardo alla sentenza, emessa martedì dal tribunale di Milano, sulla stampa sono comparse innumerevoli “inesattezze”. In particolare il tribunale ha escluso per il reato di maltrattamenti pluriaggravati l’aggravante di averli commessiuna persona in stato di gravidanza e dal reato di lesioni ha escluso l’aggravante di aver provocato un danno permanente. In relazione al risarcimento da 35mila euro alla ex compagna – precisano ancora i– non è stata concessa alcuna provvisionale. I difensori diconfermano la propria convinzione che le “prove assunte nel dibattimento di primo grado siano idonee a mandare assolto il proprio assistito da entrambi i capi di imputazione e si riservano di presentarela sentenza emessa”.