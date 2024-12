Sbircialanotizia.it - Lega, Romeo candidato unico alla segreteria in Lombardia

Leggi su Sbircialanotizia.it

Luca Toccalini: "Faccio passo di lato, per tutti sarò garante per congresso che porti rinnovamento" Massimilianodellain. "Per lafaccio un passo di lato nella corsadella Lombarda - ha comunicato oggi il deputato Luca Toccalini, responsabile dei giovani leghisti - È stata una .