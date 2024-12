Strumentipolitici.it - Le gravi responsabilità politiche di Washington nella catastrofe ucraina secondo Scott Horton

Leggi su Strumentipolitici.it

Qualche giorno fa sulla stampa tedesca ha trovato posto l’opinione del pubblicista americano, che attribuisce ai governi americani succedutisi negli anni una grossa parte di.Chi èIl quotidiano tedesco Berliner Zeitung ha pubblicato un’intervista con affermazioni forti da parte di. Le sue parole due anni fa sarebbero state considerate roba da putinisti o antiamericani, ma oggi sono ormai accettate nel discorso politico. Peraltronon è né un semplice passante o un partigiano di una o dell’altra parte, ma tifa solo per la pace. È conduttore radiofonico, prolifico intervistatore, responsabile editoriale di “Antiwar Radio” e direttore del Libertarian Institute. Ha già scritto diversi libri, tra cui Fool’s Errand: Time to End the War in Afghanistan del 2017, un resoconto sul conflitto in Afghanistan a partire dal 2001, e Hotter Than the Sun: Time to Abolish Nuclear Weapons del 2022, una raccolta di interviste ad esperti della materia.