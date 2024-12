Messinatoday.it - Lavori in alcune galleria, chiuso un tratto dell'autostrada Messina-Palermo

Leggi su Messinatoday.it

Rimarrà chiusa al traffico per cinque giorni l'A20, nella tratta fra Brolo e Rocca di Caprileone. A comunicarlo è il Cas. L'interdizione è necessaria per consentire agli operai di eseguire alcuni interventi di manutenzione e messa in sicurezzae gallerie Cipolla.