Quicomo.it - L'asilo nido Magnolia è salvo: il Tar dà ragione ai genitori e annulla la delibera della giunta Rapinese

Leggi su Quicomo.it

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia si è pronunciato sulla chiusura dell’, sito in via Passeri a Como, accogliendo il ricorso presentato da un gruppo di. Lacomunale, che aveva deciso la soppressione dela partire dall’anno.