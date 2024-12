Fanpage.it - L’allenamento di Aryna Sabalenka mette alla prova la fiducia del suo staff: sono di spalle, lei serve

Leggi su Fanpage.it

La numero uno al mondoha pubblicato un video in cui mostra un esercizio in allenamento cheladei membri del suo team nei suoi confronti: si mettono dimentre lei, con le gambe divaricate attraverso cui la bielorussa deve far passare la pallina. Al quinto tentativodecide di fare uno scherzo.