Sport.quotidiano.net - La "visione" di Richardson. Sottil proprietario della fascia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Va bene, era stata organizzata la partita d’allenamento al "Franchi" con la colonna sonoraConference. Sette gol e posto tranquillo nel classificone per saltare un turno di Coppa. Tutto a posto. Così come era stato previsto e come era stato apparecchiato in campo: Palladino ha messo da subito alcuni titolari che hanno immediatamente dato le risposte necessarie: gol e tranquillità. Quindi risultato in cassaforte per guardare oltre. Segnali interessanti comunque dall’"allenamento di Coppa" in vista di una sfida particolare che arriva domenica con il Bologna di Italiano. Bene l’esordio di Martinelli, ragazzoCurva. Crescein mezzo al campo: ha intuizioni edi gioco. Lo fa vedere chiaramente quando gioca la palla di prima accelerando le giocate collettive. "Gud" sta raggiungendo la forma migliore e Riccardo, con la "cura" Palladino, sta diventando