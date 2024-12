Monzatoday.it - La storia della chiesa monzese che ha 8 "gemelle" in Lombardia

Leggi su Monzatoday.it

Forse non tutti i monzesi lo sanno. Ma se osservando per caso ladi San Pio X avessero l'impressione di avere un déjà - vù non dovrebbero stupirsi. È infatti più che probabile che possano già avere visto un edificio simile in qualche altra città. Laè infatti.