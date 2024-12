Biccy.it - La Ruota Della Fortuna al posto di Striscia La Notizia? Parla Antonio Ricci

La, secondo quanto dichiarato da Davide Maggio, potrebbe – dalla prossima primavera inoltrata – traslocare nell’access prime time di Canale 5 andando a prendere ildiLa. Una piccola rivoluzione, probabilmente necessaria, per fare un po’ di concorrenza diretta ad Affari Tuoi che ormai, con Stefano De Martino alla conduzione, ha preso il volo ed è arrivata a sfiorare il 30% di share.Durante l’incontro con la stampa, Pier Silvio Berlusconi hato dei bassi ascolti dila. “È innegabile che oggilaè in un momento faticoso. Con 37 anni di storia è anche abbastanza normale, succede“. Tuttavia, pensare a un’alternativa al tg satirico sarebbe prematuro, ma non esclude che in futuro le cose possano cambiare. “Che in futuro ci possano essere anche altri prodotti, un’alternanza di prodotti come avviene nel preserale, questo no, non lo escludo.