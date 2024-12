Lidentita.it - La polizia cinese introduce il “Robot Ball”: un passo avanti nella sicurezza pubblica

Leggi su Lidentita.it

Laha compiuto un significativoadottando il “”, unautonomo dalle caratteristiche uniche, progettato per migliorare l’efficienza delle operazioni e contrastare in modo più efficace la criminalità. Questo dispositivo innovativo è stato sviluppato per svolgere una vasta gamma di funzioni, rendendolo un alleato cruciale per le . Lail “”: unL'Identità.