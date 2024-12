Ilrestodelcarlino.it - La pizzeria Otello di Pesaro chiude dopo 70 anni: il video dei saluti

, 13 dicembre 2025 - Ladi via Zongo aoggi ha chiuso i battenti,70di onorata attività. Gabriele Fulvi è il figlio del fondatore: cominciò ad armeggiare tra farina, lieviti e pomodoro che aveva 15. Per lui e la moglie Paola, da sempre al suo fianco, è arrivato il tempo di andare in pensione. "Abbiamo provato a vendere l’attività – hanno detto al Carlino –, ma non abbiamo trovato nessuno di concreto. I piccoli proprietari stanno scomparendo sempre di più. Il privato ha difficoltà perché le catene, ormai, hanno preso il sopravvento. Il centro è sempre più vuoto”. Fino all'ultimo trancio di pizza, conquistato dal collezionista d'arte, Elio Giuliani, nel locale, è stato un via vai di clienti affezionati o affezionatissimi. “E' stato un saluto molto caloroso.