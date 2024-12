Veneziatoday.it - La magia del Natale incanta il territorio veneziano: quindici idee per un weekend fantastico

Leggi su Veneziatoday.it

Ladelcontinua are ilcon mercatini, spettacoli e tanti eventi per tutti: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 14 novembre e 15 dicembre 2024, anticipato da venerdì 13. Come di consueto, vi segnaliamo i principali.