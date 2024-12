Arezzonotizie.it - La losca storia delle montagne di stracci colorati ritrovate ad Arezzo

Leggi su Arezzonotizie.it

C'è stato un momento ad inizio primavera che intorno alla città di- ma non solo, anche in altre parti della provincia - si stavano formando cumuli enormi di. Le zone scelte per creare questi depositi erano piuttosto defilate, lontano dalle aree più densamente popolate, in.