Fanpage.it - La lezione di un papà virale su TikTok: “Fare i genitori non è una gara a chi fa più punti”

La community dei social si era molto sorpresa quando Christopher, untexano, si era mostrato intento a preparare la colazione e i vestiti per le sue due figlie mentre la moglie continuava a dormire. Per l'uomo però non c'è nulla di strano, ma una semplice suddivisione dei compiti: "Lei lavora di notte e io finisco di lavorare tardi. Così ci compensiamo".