Lanazione.it - La Kabel under 17 fa festa grande a Modena

Lafa. Un altro trofeo di prestigio si aggiunge alla già ricchissima bacheca della società del presidente Giuntoli. L’occasione è stata la partecipazione al torneo giovanile Kvl, organizzato dalla Pallavolo Villa d’Oro e dalVolley. Su diciotto campi si sono sfidati oltre 800 atleti di 51 squadre provenienti dai migliori vivai nazionali per le categorie13, 15, 17 e 19. Prato ha preso parte con le selezioni15 ed17 e se la prima, guidata da Novelli e Vannini, ha ottenuto un buon settimo posto, battendo in finale ilVolley per 2-0, l’impresa è stata firmata dai ragazzi della squadra17. La selezione guidata dai coach Barbieri e Camici ha approcciato al meglio il torneo vincendo subito con Parma (2-0), perdendo poi però con la Lube Civitanova con il medesimo punteggio.