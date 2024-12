Tpi.it - La fine dei Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez ora sono ufficialmente separati

oraCala il sipario sui: il Tribunale di Milano, infatti, ha pronunciato giovedì 12 dicembre la sentenza di separazione tra.Si trattava ovviamente di una formalità dal momento che i dueormai da diversi mesi ma adesso è arrivata anche l’ufficialità.“Nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio, come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall’influencer che, raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell’interesse dei loro figli” hanno dito gli avvocati di, Pompilia Rossi, Alessandro Simeone, Andrea Pietrolucci, all’Ansa.Secondo quanto era stato dito dagli stessi legali della coppia: “Leone e Vittoria staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento.