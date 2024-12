Foggiatoday.it - La dott.ssa Grandone orgoglio di Casa Sollievo: sarà la nuova numero uno della Siset

Leggi su Foggiatoday.it

Laoressa Elvira, medico responsabile dell’Unità di Emostasi e Trombosi dell’IrccsSofferenza dal 2007 (in servizio dal 1992),il nuovo presidente eletto, la Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi eTrombosi, per la quale oggi ricopre.