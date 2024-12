Quotidiano.net - La crisi del governo francese,. Macron rientra prima dalla Polonia. Oggi l’annuncio del nuovo premier

Emmanuelha dato disposizioni per abbreviare la sua visita di ieri in. Dopo l’incontro col primo ministro polacco Donald Tusk,infatti èto a Parigi per una grande svolta nel. Ilprimo ministro sarà nominato questa mattina da Emmanuel, ha annunciato l’Eliseo. Quale nome per far uscire il Paese da unapolitica senza precedenti? Francois Bayrou, il fedele alleato centrista che sta ancora aspettando il momento giusto e che questa volta sembrava essere il favorito? O Bernard Cazeneuve, per premiare le promesse del Partito socialista, alcuni dei cui deputati, tra cui l’ex presidente Francois Hollande, hanno appato l’ex primo ministro all’ultimo minuto? A meno che il capo dello Stato non preferisca a queste due figure di spicco un caposquadra meno noto ai francesi.