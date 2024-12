Sbircialanotizia.it - Kaspersky: le aziende sono alla ricerca di esperti per fronteggiare le cyber minacce AI

Leggi su Sbircialanotizia.it

Milano, 13 dicembre 2024 - Secondo un recente studio condotto da, ledi tutto il mondo stanno cercando di rafforzare le proprie strategie disecurity a fronte dell'aumento dei rischi legati all’utilizzo dell'AI neiattacchi. In particolare, in Italia l'84% dei professionisti IT e di sicurezza informatica prevede che nei prossimi due anni .