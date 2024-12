Infobetting.com - Juventus-Venezia (sabato 14 dicembre 2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Ancora out Cambiaso

Leggi su Infobetting.com

Ilha interrotto la striscia di quattro sconfitte consecutive pareggiando 2-2 contro il Como in una gara condizionata dalla pioggia e dagli abituali errori difensivi, i lagunari anche muovendo la classifica non si sono allontanati dall’ultimo posto e anche con la Juve in convalescenza lo Stadium non è esattamente il campo più indicato per .InfoBetting: Scommesse Sportive e