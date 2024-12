Jovanotti, Carboni, la canzone di Natale e la nostalgia degli anni 90

Leggi su Linkiesta.it

È dall’autunno del 1992 che voglio fare un articolo che cominci così, e considerato che nell’autunno del 1992 pensavo che da grande avrei fatto l’attrice e mai avrei pensato di scrivere sui giornali, capite bene che l’incipit che mi accingo a scrivere precede ogni mia intenzione.Sì lo so che non è più incipit, perché ormai l’inizio non è più quello, ma moralmente l’incipit è quello che sto per scrivere, e se avevate vent’in queglilì capirete. L’incipit è: è quasi, e a Bologna che freddo che fa.La scena funziona così, l’ha pensata Nicoletta Mantovani per l’esordio dell’orchestra della Fondazione Pavarotti e per il ritorno su un palco di Luca. Solo che non l’ha detto a, non l’ha detto a quel tizio che nel 1992 fece quelladiin tour con lui, l’ha detto solo a Simona Ventura, che presenta la serata, una serata a inviti in un dicembre bolognese dove per la verità non fa neppure così freddo.