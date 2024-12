Quotidiano.net - Jim Carrey non dice addio al cinema. Ace Ventura ammette “Ho bisogno di soldi”

Roma 13mbre 2024 - Jimnonalle scene, e non lo fa per il profondo amore della settima arte o perché sente profondamente che ha ancora qualcosa da dire, ma più umanamente non lo fa per necessità: "Per essere sincero, hodi", ha ammesso l'attore., famoso comico statunitense, in carriera è stato il re dei botteghini a lungo con film come 'The Truman Show, 'The Mask', 'Scemo & più scemo', 'Il Grinch' e 'Ace- L'acchiappanimali', ma di recente un po' la crisi dei personaggi che abitualmente interpretava, un po' l'età che non gli permette più di essere quell'allegro menestrello che parla con gli animali, lo avevano portato ad annunciare due anni fa l’al mondo dorato deltargato Usa. Ma in realtà aveva lasciato solo socchiusa la porta: "Se gli angeli mi portano una sceneggiatura scritta con inchiostro dorato, allora potrei continuare".