Italiano L2 per una scuola inclusiva – metodologie ed esempi pratici. Per tutti i docenti di ogni ordine e grado

Leggi su Orizzontescuola.it

Corso di formazione professionale per, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016 Piattaforma SOFIA edizione ID 144939 Descrizione: Il corso offre aistrumenti e strategie per favorire l’apprendimento della lingua italiana come seconda lingua in contesti scolastici inclusivi. Attraverso un approccio pratico, vengono .L'articoloL2 per unaed. Perdi