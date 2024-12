Sport.quotidiano.net - Iniziative di solidarietà al Castellani anche con i gruppi ultrà. La Gyasi Foundation in campo per aiutare i bambini del Ghana

Leggi su Sport.quotidiano.net

Serata ricca disolidali oggi alin occasione di Empoli e Torino, a partire dalla raccolta fondi organizzata daidella Maratona Emiliano Del Rosso per iricoverati all’ospedale San Giuseppe. "Le postazioni dove poter lasciare il proprio contributo si troveranno ai tornelli della Maratona – si legge nel comunicato dei Desperados –, mentre nel corso della prossima settimana saranno attivi in città diversi punti di raccolta. Invitiamo tutti a partecipare e a sostenere questa iniziativa per regalare un sorriso ai più piccoli meno fortunati". Inoltre, una in Tribuna e l’altra in Maratona, saranno presentidue postazioni della Emmanuel, presso le quali sarà possibile acquistare un panciok solidale. Il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto a sostegno dei progetti della fondazione nata nel 2021 pere le donne abbandonate e maltrattate del