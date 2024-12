Quicomo.it - Influenza, arrivano anche a Como gli hotspot: come funzionano

Leggi su Quicomo.it

Novità sperimentale in Lombardia per gestire i sintomili nel periodo della loro massima diffusione. Al via in Lombardia gliInfettivologici, iniziativa sperimentale che ha l'obiettivo di migliorare la gestione delle sindromi respiratorie virali durante i mesi invernali.