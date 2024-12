Ilgazzettino.it - Incendio devasta il cantiere navale nel cuore della notte: danni pesanti e struttura distrutta, vigili del fuoco al lavoro da ore

Leggi su Ilgazzettino.it

CERVIGNANO DEL FRIULI (UDINE) - Un violentoè divampato nelle prime ore di oggi (venerdì 13 dicembre) intorno alle 3.45 in unsituato in via Caju, il