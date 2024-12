Lanazione.it - Incendio all’officina, stop divieti: "Il fumo si è disperso senza danni"

Arpat ha comunicato che le condizioni meteo hanno fatto sì che ilcausato dall’si disperdesse rapidamente,avere un impatto significativo e duraturo in termini ambientali. E proprio ieri, il sindaco Daniele Vanni ha quindi firmato la revoca dell’ordinanza che in via precauzionale vietava ai residenti di Spicchio, Sovigliana, Piccaratico, Collegonzi, Mercatale, Petroio, San Donato, Sant’Ansano e Vitolini la raccolta e il consumo di prodotti ortofrutticoli provenienti da terreni situati nei pressi dell’area di Sovigliana teatro del rogo divampato tre giorni fa all’interno di una carrozzeria. Le fiamme, com’è ormai noto, avevano aggredito lo scorso martedì un’officina di via Pietramarina, fortunatamentecausare feriti né intossicati in quanto in quel momento dipendenti e titolari erano fuori in pausa pranzo.