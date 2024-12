Laverita.info - In Trentino per sciare anche sotto le stelle

Leggi su Laverita.info

Si moltiplicano le possibilità di accedere alle piste in orari inediti, come all’alba, al tramonto e in piena notte. Un modo di godersi la discesa nella solitudine e nel silenzio, lontano dalla folla. Abbinando colazioni e cene in rifugio con prodotti tipici.