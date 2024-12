Casertanews.it - In ricordo di Fausto Mesolella: la sua chitarra suonerà sul corso

Leggi su Casertanews.it

È per domenica 15 dicembre alle 11 l’appuntamento al bar Serao di Caserta, inTrieste 21, per far suonare ladedicata aproprio davanti all'Albero di. Ci saranno i musicisti casertani Nicola Ferrara e Antonello Musto. Saranno loro a far suonare la