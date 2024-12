Agi.it - In Conference League la Fiorentina travolge il Lask

AGI - Tutto facile per lache batte la squadra austriaca delper 7-0 e pone solide basi per qualificarsi direttamente agli ottavi di. Salvo risultati estremamente favorevoli delle altre squadre che lottano per entrare fra le prime otto, ai viola basterà un pareggio fra una settimana in Portogallo contro il Vitoria Guimaraes. Troppo evidente la differenza tecnica fra i gigliati e gli uomini dell'ex Brescia Schoop. Servivano però una prova convincente e soprattutto i tre punti alla squadra capitanata da Martinez Quarta, soprattutto per provare a cancellare una vigilia resa nervosa dall'autoesclusione di Biraghi che il tecnico Raffaele Palladino non ha convocato per scelta tecnica, e il successo è arrivato con i padroni di casa che sono passati in vantaggio al 10' con Sottil, bravo a raccogliere un cross da sinistra di Parisi, ma con lache in realtà era già andata in gol dopo meno di 2 minuti con Kean, che pero' si era aggiustato la palla prima di metterla in rete con un braccio.