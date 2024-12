Ferraratoday.it - Immigrazione, individuata la nuova sede dell'Ufficio della Questura: i dettagli

Leggi su Ferraratoday.it

Comune, Prefettura edi Ferrara per dare risposte ai cittadini stranieri. Nella mattinata di venerdì 13 è stato sottoscritto in Prefettura un accordo che individua l'immobile di via Bologna 637, di proprietà comunale, come. .