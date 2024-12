Linkiesta.it - Il vero sapore meneghino del Natale è quello delle specialità di Peck

I milanesi festeggiano ila tavola a mezzogiorno del 25: niente cenone, dunque, ma un pranzo che riunisce tutta la famiglia. E questo pranzo deve essere preparato secondo una tradizione codificata da decenni, che non deve avere varianti, non deve ammiccare alle tendenze del momento, ma custodire il valore di una intramontabile ritualità. E i milanesi vogliono che il pranzo disi apra con il classico “antipasto all’italiana”: niente aperitivi, non oggi, niente esterofilie, o la festa non sarebbe festa.Sulla tavola vestita per le grandi occasioni devono fare mostra di sé i salumi affettati e ben distesi sui vassoi di portata, abbinati a giardiniere, sott’oli e sottaceti, carciofini e cetriolini, e non devono mancare insalata russa, paté, oltre a elementi, come l’aragosta, riservati solo alle ricorrenze più importanti.