Agi.it - Il Tar blocca l'ordinanza di Salvini sulla precettazione. L'Usb, sciopero dei trasporti di 24 ore

AGI – Il Tar del Lazio ha accolto la richiesta di Usb di sospendere l'didellofirmata dal ministro deiMatteo. Lo rende noto la sigla sindacale. "Loè generale, regolare e legittimo e durerà 24 ore anche nei. Per una volta vincono i lavoratori e vince la democrazia. È quindi smentita l'arroganza del ministro. Domani sarà una bella giornata per la democrazia", commenta l'Usb. Oggi fermi i Ncc Fita Ncc Auto si mobilita oggi in tutta Italia in occasione della giornata di protesta della categoria organizzando momenti di confronto con la politica e le istituzioni. Le misure attuali non solo limitano la libertà economica degli Ncc, ma addirittura non combattono l'abusivismo, con il rischio di far chiudere centinaia di imprese artigiane.