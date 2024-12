Davidemaggio.it - Il Patriarca 2: anticipazioni ultima puntata di venerdì 20 dicembre 2024

© US MediasetRitorna su Canale 5 la storia della famiglia Bandera e in particolare di Nemo, Il, ancora alla ricerca di un successore e di un modo per sfuggire all’Alzheimer, che gli sta condizionando la vita. Nelle nuove sei puntate dovrà vedersela con uno spietato concorrente arrivato in città, ma il nemico più grande vive nella sua famiglia e gli ha ucciso un figlio, cosa che lui ancora non sa. A seguire tutte ledella serie, aggiornate di settimana in settimana.Il2:sesta edi20La battaglia finaleS2 – E6: Nina è sempre contesa tra Daniel e Mario, il quale però continua a manifestare i suoi veri sentimenti a Lara. Raoul Morabito e Nemo cercano alleati in Calabria per sferrare il colpo decisivo all’avversario e la loro sfida raggiunge il suo punto culminante in un modo imprevedibile.