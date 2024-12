Fanpage.it - Il nuovo look “lunare” di Annalisa: capelli lunghissimi e completo metallico per l’annuncio del tour

Leggi su Fanpage.it

Si preannuncia unanno di fuoco per: sui social ha appena annunciato l'uscita di un'edizione speciale del suo album e un inedito. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile?