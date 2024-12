Ilrestodelcarlino.it - Il ds Barozzi fa chiarezza: "Per noi mercato chiuso"

Una certezza e un auspicio. A margine della conferenza stampa di presentazione di Faried, il ds della Pallacanestro Reggiana Filippoha chiarito un paio di situazioni legate agli interventi sule allo stato di salute del veterano Jamar Smith. Il dirigente ha affermato che con l’ingaggio di Faried "il nostro. Siamo felicissimi della squadra che abbiamo, in particolare pensando che l’infortunio di Jamar è stata una brutta botta, tuttavia il gruppo ha saputo, anche grazie al lavoro dello staff tecnico, reagire trovando equilibrio e quadratura. Posto questo, Smith rappresenta per noi molto più di un semplice giocatore, ma per il suo rientro bisognerà attendere il 2025. Lui fa progressi, è estremamente voglioso di tornare in campo, ma gli infortuni muscolari in un atleta di 37 anni sono da prendere con le pinze e lui va tenuto con le briglie perché, da gran professionista quale è, vorrebbe fare sempre più di quanto il programma prevede".