Agi.it - Il distacco tra FdI e Pd scende sotto i cinque punti, i dati della Supermedia

AGI - Con l'avvicinarsifine dell'anno, si iniziano (finalmente) a intravedere del movimento negli orientamenti di voto degli italiani. Nelladi oggi, infatti, ci troviamo di fronte a due tendenze opposte e che – se messe nella prospettiva dell'ultimo mese – non sembrano ascrivibili a banali oscillazioni statistiche. La prima tendenza è il calo di Fratelli d'Italia: un calo non eccessivo, parliamo di mezzo punto in due settimane, che però diventa di un punto esatto rispetto a un mese fa; soprattutto, è il dato più basso fatto registrare da FDI dalle elezioni europee di giugno. L'altra tendenza, di segno opposto, riguarda il Partito Democratico. Il 23,6% odierno significa una crescita – anche qui – di un punto esatto rispetto a quello di 6 settimane fa, nonché il miglior dato dei democratici da fine luglio.