Lettera43.it - Il Consiglio d’Europa boccia i Cpr italiani: «Migranti maltrattati e sedati con psicofarmaci»

Nei centri di permanenza per i rimpatri in Italia isonocon. Lo denuncia ilin un rapporto redatto dopo la visita condotta tra il 2 e il 12 aprile in quattro dei nove centri operativi in Italia: gli hub di via Corelli a Milano, il cpr a Gradisca d’Isonzo, Palazzo San Gervasio a Potenza e Ponte Galeria a Roma. L’organo anti-tortura del, il Cpt, afferma di «aver riscontrato diversi casi di presunti maltrattamenti fisici e uso eccessivo della forza da parte di agenti di polizia». Inoltre, nel report si rileva «la pratica diffusa della somministrazione dinon prescritti e diluiti in acqua, come documentato nel centro di Potenza». Lo stesso Cpti centri di permanenza per i rimpatri in Italia, definendoli «non idonei», criticando la loro gestione e le condizioni di vita deilì trattenuti.