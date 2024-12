Ilrestodelcarlino.it - Il centro ’La Resistenza’ protesta: "Stop all’attacco al terzo settore"

"Spazi sociali subito! Contro l’attacco aled all’ associazionismo ferrarese", così comincia il documento con il quale viene annunciato ladi oggi, alle 16,30, in via della Resistenza 34. "Per mettere in chiaro che non ci fermeremo finchè non cominceranno i lavori, finchè lo spazio non sarà riaperto, finchè non verrà rispettata la convenzione di utilizzo dello stabile valida fino al 2034", l’annuncio con il quale si fa riferimento alla chiusura deldi promozione sociale la Resistenza. "Siamo convinti che l’amministrazione stia portando avanti da anni una politica contro le associazioni di volontariato e che la chiusura della Resistenza non sia che parte di un piano più grande che cerca di eliminare o limitare quegli spazi in cui si nutrono relazioni, si creano connessioni, si cresce e ci si confronta.