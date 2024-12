Linkiesta.it - Il brand di moda malgascio che ha creato un business etico replicabile ovunque

Leggi su Linkiesta.it

L’industria tessile è tra i settori che più contribuisce al cambiamento climatico e all’inquinamento ambientale. I dati a riguardo non sono rassicuranti: si parla di 2,1 miliardi di tonnellate di gas serra rilasciati nell’aria, pari al quattro per cento delle emissioni globali. Questo è uno dei dati del report che ildi“Made for a Woman” realizza periodicamente per aggiornare la sua clientela sulla sua filiera produttiva, mantenendo un alto livello di trasparenza.Il marchio è stato fondato nel 2019 da Eileen Akbaraly, designer e imprenditrice di origine italo-indiana, che fin da subito ha adottato «un modello diequo e responsabile, puntando a migliorare l’impatto sociale dell’azienda, piuttosto che rendere conto soltanto al successo finanziario – afferma Akbaraly –. Questo significa che abbiamo molto da dimostrare per rimanere trasparenti, autentici e di successo».