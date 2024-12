Napolitoday.it - I teatri di Eduardo de Filippo in bicicletta con i Cicloverdi Fiab Napoli

Evento di Manlio Converti ePiazza Fuga ore noveDurata: 4 hCi vedremo per questa ciclopassegiata culturale vicino al monumento in piazza Aldo Masullo (già piazza Fuga) per iniziare a conoscerede, morto 40 anni orsono.Con la guida di Manlio Converti.