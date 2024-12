Iltempo.it - I ProPal tentano il blitz alla Rai: scontri davanti al Politecnico di Torino

alditra manifestanti e Polizia con i primi che hanno tentato anche unsede Rai. Gli studenti in piazza per il corteo dopo i disordini si sono sparpagliati per poi radunarsi di nuovo. Durante il percorso in via Verdi è stato poiunper entrare nella sede Rai: comparsa la scritta "complici del genocidio" sull'asfalto. I manifestanti sono stati allontanati. Dei due fermati per le tensioni, uno, del 2010, è stato subito rilasciato. Il corteo si è concluso a Palazzo Nuovo. La manifestazione, la terza in un mese, era partita da Piazza XVIII Dicembre al grido "boicottiamo la guerra. Scuole e università con i popoli in rivolta!".QUando il corteo ha raggiunto l'ufficio scolastico regionale in corso Vittorio Emanuele i manifestanti hanno intonato diversi cori contro il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, e lancia uova contro i blindati di polizia e carabinierisede del Miur.