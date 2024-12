Milanotoday.it - I genitori di Ramy Elgaml: "Vogliamo vedere tutti i video"

Leggi su Milanotoday.it

Barbara Indovina, legale della famiglia di, spiega l'istanza presentata oggi in procura a Milano con la quale è stato chiesto l'accesso aatti di inchiesta. La decisione è stata presa dopo che ieri sera in una trasmissione tv è stato mostrato un filmato."Io non so ancora.