Strumentipolitici.it - Hay’at Tahrir al-Sham: un nuovo capitolo per la Siria o un ripetersi del passato?

La recente ascesa al potere dial-insolleva interrogativi cruciali sul futuro della nazione dilaniata dalla guerra. Sebbene il gruppo abbia tentato di prendere le distanze dal suoestremista, persistono preoccupazioni riguardo alla sua potenziale capacità di replicare le tendenze autoritarie e le divisioni settarie che hanno afflitto il Paese durante regime di Assad per decenni. Uno dei problemi più urgenti è la capacità del gruppo di unificare l’opposizionena fratturata. Nonostante i suoi sforzi per presentarsi come una forza unificatrice, HTS rimane una figura controversa, in particolare tra le fazionine moderate. La storia del gruppo, radicata nell’estremismo e nella sua associazione con al-Qaeda, continua a proiettare un’ombra lunga, rendendo difficile ottenere un ampio sostegno, soprattutto perché la maggior parte dei ribelli appartenenti ad altri gruppi rivoluzionari sono ancora in prigione, mentre i combattenti stranieri che in precedenza si erano uniti ai gruppi armatini con l’idea di creare un Califfato islamico rappresentano la vera forza della leadership di Abu Muhammad al-Jawlani.