Ilrestodelcarlino.it - Guida senza patente. Un 35enne nei guai

Sanzione e fermo del mezzo di trasporto per unegiziano residente a Macerata, che si era messo al volante del mezzoaver mai conseguito ladi. Il fatto risale a mercoledì scorso, a seguito di un controllo sulle strade del capoluogo da parte del personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Macerata. Nel corso di normali verifiche alla circolazione, l’egiziano è stato scoperto alladel camion pur non avendo mai conseguito la. Ilè stato così multato pere il suo camion sottoposto a fermo e affidato al custode giudiziario. I controlli da parte della polizia proseguiranno anche nei prossimi giorni, per garantire la sicurezza sulle strade.